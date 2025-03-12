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Царьград

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Суджа — последний рубеж: ВСУ теряют тысячи солдат и технику в Курской мясорубке

Суджа — последний рубеж: ВСУ теряют тысячи солдат и технику в Курской мясорубке

"Каждый сам за себя": полный развал украинской группировки в Курском котле.В Курской области и, в частности, в Судже продолжается стремительный коллапс группировок ВСУ.

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