Венгерский гамбит: оплатите мой кретинизм

Мало им Каки, так сейчас в европейской политике появился еще и новый персонаж, который на долгое время обещает стать объектом номер 1 для оттачивания журналистского сарказма.
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"Венгерский избиратель, поддавшийся на сладкие речи о "европейском пути"," автор. вы это серьезно? вновь бедные венгры и плохая власть? может хватит соплежуйством то заниматься
Мудьяр что обещал то делает. Зря сошёл Орбан
И Россия « побежит спасать безмозглых»?!
Венгры оказались не умнее хохлов...
Да... Конечно, то что 400 или 500 человек останутся без работы-'катастрофа для Венгрии... А вот когда при Ельцине у нас миллионы без работы. Того выбрали в 1996 году на второй срок...