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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Венгерский гамбит: оплатите мой кретинизм

Венгерский гамбит: оплатите мой кретинизм

Мало им Каки, так сейчас в европейской политике появился еще и новый персонаж, который на долгое время обещает стать объектом номер 1 для оттачивания журналистского сарказма.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Странник
Странник

"Венгерский избиратель, поддавшийся на сладкие речи о "европейском пути"," автор. вы это серьезно? вновь бедные венгры и плохая власть? может хватит соплежуйством то заниматься

Профиль пользователя Олег Орлов
Олег Орловизменено

Да... Конечно, то что 400 или 500 человек останутся без работы-'катастрофа для Венгрии... А вот когда при Ельцине у нас миллионы без работы.   Того выбрали в 1996 году на второй срок...