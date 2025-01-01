Новогодний апгрейд, клавиатура MonsGeek и костыль для видеокарты

А вам что подарили на Новый год? Мне, кроме всего прочего, механическую клавиатуру. Несколько месяцев назад я обнаружил, что в мире существует огромное сообщество любителей клавиатур, которые собирают их из специальных запчастей: отдельно корпус и плата, отдельно клавиши, отдельно переключатели — свитчи.