Новогодний апгрейд, клавиатура MonsGeek и костыль для видеокарты

А вам что подарили на Новый год? Мне, кроме всего прочего, механическую клавиатуру. Несколько месяцев назад я обнаружил, что в мире существует огромное сообщество любителей клавиатур, которые собирают их из специальных запчастей: отдельно корпус и плата, отдельно клавиши, отдельно переключатели — свитчи.
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