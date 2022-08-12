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В порту Бердянска нашли «взрывоопасные предметы»

В порту Бердянска нашли «взрывоопасные предметы»

Ранее разминирование порта объявили законченным.Администрация Бердянска, контролируемого Вооружёнными силами РФ, 12 августа сообщила, что в городском порту, считавшемся уже проверенным и безопасным, обнаружены некие «взрывоопасные предметы».

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