Русская удивилась - 66 миллиардов рублей потратили на медицину мигрантов и бесплатные роды. Перечитала заголовок три раза, думала, ошибка

Уже давно мигранты забрали множество лучших рабочих мест, оставив россиянам самые тяжёлые и мало оплачиваемые. Средняя зарплата мигрантов заметно выше, чем у россиян.

Александр Зиборов

Давно уже пора говорить не столько об огромном количестве орд «гостей с юга» в российских областях и краях, о их предосудительном поведении, преступлениях, сколько о том КТО, КАК И ЗАЧЕМ организовал их заселения и фактического замещения коренного населения страны?..