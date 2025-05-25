Медвежий угол
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Медвежий угол

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Свежие комментарии

  • Коська
    Резюме к данной статьи ОДИН-ЕДИНСТВЕННЫЙ, ЕСЛИ МЫ ПОЛНЫЕ ПРИДУРКИ ТО И ПЛАТИТЕ!!!!😡Русская удивилась...
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Русская удивилась - 66 миллиардов рублей потратили на медицину мигрантов и бесплатные роды. Перечитала заголовок три раза, думала, ошибка

Русская удивилась - 66 миллиардов рублей потратили на медицину мигрантов и бесплатные роды. Перечитала заголовок три раза, думала, ошибка

Avia.pro - СМИ сижу с телефоном, листаю новости, и тут натыкаюсь на статью, от которой челюсть падает.

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Комментарии
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Александр Зиборов
Уже давно мигранты забрали множество лучших рабочих мест, оставив россиянам самые тяжёлые и мало оплачиваемые. Средняя зарплата мигрантов заметно выше, чем у россиян.
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51 мин.
Александр Зиборов
Давно уже пора говорить не столько об огромном количестве орд «гостей с юга» в российских областях и краях, о их предосудительном поведении, преступлениях, сколько о том КТО, КАК И ЗАЧЕМ организовал их заселения и фактического замещения коренного населения страны?..
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50 мин.
Коська
Резюме к данной статьи ОДИН-ЕДИНСТВЕННЫЙ, ЕСЛИ МЫ ПОЛНЫЕ ПРИДУРКИ ТО И ПЛАТИТЕ!!!!😡
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12 мин.
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