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"На него что-то нашло": сбитая иномаркой жительница Ачинска - о водителе

"На него что-то нашло": сбитая иномаркой жительница Ачинска - о водителе

Ваш браузер не поддерживает видео. РЕН ТВ Одна из пострадавших при наезде автомобиля в Ачинском районе Красноярского края рассказала РЕН ТВ, что водитель вдруг начал странно вести себя во время разговора.

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