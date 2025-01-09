Руководство «Лопатинского сада» прокомментировало видеоролик с трупом утки в пруду

«Уже птицы клюют дохлую. Неужели нельзя убрать, а уток нормально покормить?!» Информация о трупе утки на поверхности водоёма в центральном парке культуры и отдыха «Лопатинский сад» Смоленска не получила достоверного подтверждения, заявили в местной «Дирекции парков».