Руководство «Лопатинского сада» прокомментировало видеоролик с трупом утки в пруду

«Уже птицы клюют дохлую. Неужели нельзя убрать, а уток нормально покормить?!» Информация о трупе утки на поверхности водоёма в центральном парке культуры и отдыха «Лопатинский сад» Смоленска не получила достоверного подтверждения, заявили в местной «Дирекции парков».
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