В Новгородской области директор сельского "клуба" получила взятки почти на 1,5 миллиона рублей

Отделом по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Новгородской области следствие по делу бывшего директора мошенского МБУК "Межпоселенческий культурно-досуговый центр", возбуждённое на основании материалов, предоставленных управлением п .
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