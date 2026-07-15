Обнаружены поддельные SSD Samsung 870 EVO объёмом 2 ТБ с критическими дефектами

Однако более тщательная проверка с использованием программы H2testw выявила значительные отклонения. Во время тестирования накопитель смог записать лишь около 117 227 МБ данных (примерно 120 ГБ), после чего скорость записи резко упала до нуля, а завершить тест не удалось.