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Регионы России

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Обнаружены поддельные SSD Samsung 870 EVO объёмом 2 ТБ с критическими дефектами

Обнаружены поддельные SSD Samsung 870 EVO объёмом 2 ТБ с критическими дефектами

Однако более тщательная проверка с использованием программы H2testw выявила значительные отклонения. Во время тестирования накопитель смог записать лишь около 117 227 МБ данных (примерно 120 ГБ), после чего скорость записи резко упала до нуля, а завершить тест не удалось.

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