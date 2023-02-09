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В сети появились кадры расстрела боевиком ВСУ пленного российского бойца

В сети появились кадры расстрела боевиком ВСУ пленного российского бойца

Кадры расстрела пленного российского солдата распространяются в сети, об этом сообщает RT.На видео вооруженный автоматом военный спрашивает лежащего на снегу пленного бойца по-украински, из какого он подразделения, после чего стреляет в него.

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