В сети появились кадры расстрела боевиком ВСУ пленного российского бойца

Кадры расстрела пленного российского солдата распространяются в сети, об этом сообщает RT.На видео вооруженный автоматом военный спрашивает лежащего на снегу пленного бойца по-украински, из какого он подразделения, после чего стреляет в него.
Кадры расстрела пленного российского солдата распространяются в сети, об этом сообщает RT.На видео вооруженный автоматом военный спрашивает лежащего на снегу пленного бойца по-украински, из какого он подразделения, после чего стреляет в него.
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