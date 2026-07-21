Еврокомиссия заявила об отзыве гранта на €2 млн у Венецианской биеннале из-за РФ

Евросоюз окончательно лишил Венецианскую биеннале гранта в размере €2 млн из-за допуска России к участию в выставке, передает France 24 со ссылкой на заявление официального представителя Еврокомиссии Томаса Ренье.
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