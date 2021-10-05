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В Уральске начали подавать отопление в жилые дома

В Уральске начали подавать отопление в жилые дома

Тепло пока дадут только в одном микрорайоне города, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как сообщили заместитель акима Уральска Мирас Мулкай, аким города Абат Шыныбеков подписал постановление, согласно которому начался отопительный сезон.

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