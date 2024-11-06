Опубликованы первые результаты подсчетов голосов на выборах президента США

АндрейБорков

Нам что Трампель, что Камбала, все едино. Лучше России не будет ни при ком. Америкосами правит не президент, он только делает умное лицо, если может и говорит "ДА УЖ!", как Ипполит Матвеевич Воробьянинов из "12 стульев" Ильфа и Петрова, когда он на сходняке "Союза Меча и Орала" изображал "лицо приближенное к Императору и Отца русской демократии". Америкосами правят барыги у которых бабло, а все остальное - детали. Военно-промышленный комплекс США и топливно-энергетический конгломерат, вот кто реальная власть там, а еще банковское жулье. На Жору Бидона посмотрите, дебил и маразматик, но все равно президент. С воздухом здоровается, на ровном месте спотыкается, говорит херню несусветную, но исполняет обязанности! Если бы реально правил Жора Бидон, тио США уже бы находились в полураспаде. Вывод - Что Трампель, что Камбала, все равно.