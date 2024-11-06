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Опубликованы первые результаты подсчетов голосов на выборах президента США

Опубликованы первые результаты подсчетов голосов на выборах президента США

По предварительным данным, Дональд Трамп набирает 178 голосов выборщиков, а Камала Харрис - 99. Внимание наблюдателей приковано к семи так называемым колеблющимся штатам, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом.

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Комментарии
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АндрейБорков
Нам что Трампель, что Камбала, все едино. Лучше России не будет ни при ком. Америкосами правит не президент, он только делает умное лицо, если может и говорит &quot;ДА УЖ!&quot;, как Ипполит Матвеевич Воробьянинов из &quot;12 стульев&quot; Ильфа и Петрова, когда он на сходняке &quot;Союза Меча и Орала&quot; изображал &quot;лицо приближенное к Императору и Отца русской демократии&quot;. Америкосами правят барыги у которых бабло, а все остальное - детали. Военно-промышленный комплекс США и топливно-энергетический конгломерат, вот кто реальная власть там, а еще банковское жулье. На Жору Бидона посмотрите, дебил и маразматик, но все равно президент. С воздухом здоровается, на ровном месте спотыкается, говорит херню несусветную, но исполняет обязанности! Если бы реально правил Жора Бидон, тио США уже бы находились в полураспаде. Вывод - Что Трампель, что Камбала, все равно.
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