Писателям-русофобам иноагенту Дмитрию Быкову (по отцу — Зильбертруд) и Борису Акунину (настоящее имя — Григорий Чхартишвили) наконец начнут перекрывать финансовые потоки из России.
Книги Акунина и Быкова снимают с продажи
Комментарии
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МГ
Малик Гумеров
Самих этих дегенератов шавок Акуниных , Быковых и пр. шваль снять с повестки дня ... слить в унитаз !
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11 час.
Taurus Zmei
Да уж, а солженицин в учебной программе, двойные стандарты?
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10 час.
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