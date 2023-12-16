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ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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Книги Акунина и Быкова снимают с продажи

Книги Акунина и Быкова снимают с продажи

Писателям-русофобам иноагенту Дмитрию Быкову (по отцу — Зильбертруд) и Борису Акунину (настоящее имя — Григорий Чхартишвили) наконец начнут перекрывать финансовые потоки из России.

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Комментарии
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МГ
Малик Гумеров
Самих этих дегенератов шавок  Акуниных , Быковых  и пр. шваль  снять с повестки дня  ... слить в унитаз !
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11 час.
Taurus Zmei
Да уж, а солженицин в учебной программе, двойные стандарты?
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10 час.

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