Белый дом: Цель США – сохранение независимости Украины

Целью Соединенных Штатов является сохранение независимости Украины и обеспечение ее безопасности. Об этом в ходе пресс-конференции с главой офиса президента Украины Андреем Ермаком заявил Джейк Салливан, советник президента США по национальной безопасности.
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