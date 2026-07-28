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Регионы России

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ВТБ рассматривает участие в приватизации Национальной системы платежных карт

ВТБ рассматривает участие в приватизации Национальной системы платежных карт

Группа ВТБ (MOEX: VTBR) намерена рассмотреть возможность участия в приватизации Национальной системы платежных карт (НСПК, оператор системы «Мир») после завершения оценки рыночной стоимости компании и получения предложения.

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