Жены разъехались от него по разным странам: Судьба актера Виктора Авдюшко

Советский актер Виктор Авдюшко родился в Москве в 1925 году в бедной семье работника вокзала. Мальчик в школьные годы мечтал стать летчиком, а в начале Великой Отечественной войны решил идти добровольцем на фронт, однако родня отговорила.
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