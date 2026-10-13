3 причины посетить фестиваль профессий

Выбирай осознанно В "Городе профессий" дети и подростки смогут познакомиться со специалистами из самых разных областей, узнать, как устроена их работа, выполнить профессиональные задания и принять участие в мастер-классах, практических занятиях, творческих лабораториях, лекциях и интерактивных программах.
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