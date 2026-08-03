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Царьград

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Умер профессор ВлГУ Олег Бутковский: наука понесла утрату

Умер профессор ВлГУ Олег Бутковский: наука понесла утрату

Владимирский государственный университет понес невосполнимую утрату. На 77-м году жизни скончался Олег Бутковский, доктор физико-математических наук, профессор кафедры физики и прикладной математики, который на протяжении десяти лет возглавлял научно-исследовательский сектор ВлГУ.

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