Умер профессор ВлГУ Олег Бутковский: наука понесла утрату

Владимирский государственный университет понес невосполнимую утрату. На 77-м году жизни скончался Олег Бутковский, доктор физико-математических наук, профессор кафедры физики и прикладной математики, который на протяжении десяти лет возглавлял научно-исследовательский сектор ВлГУ.