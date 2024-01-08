Сотрудники ГУ МВД России по СКФО на ФКПП «Артезианский» обнаружили в рейсовом автобусе крупную партию охотничьих ножей

Полицейские остановили рейсовый автобус, следовавший из Москвы в Хасавюрт. В ходе проверки с использованием мобильного инспекционно-досмотрового комплекса в багажом отсеке автобуса правоохранители обнаружили коробки, в которых находились 360 ножей с признаками холодного оружия.