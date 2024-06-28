🔵«Сегодняшний день – это новая точка отсчета»: Аксёнов поздравил выпускников крымских школ «Перед вами открыто множество дорог.
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🔵«Сегодняшний день – это новая точка отсчета»: Аксёнов поздравил выпускников крымских школ «Перед вами открыто множество дорог.