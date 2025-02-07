Верховный лидер Ирана выступил против переговоров с США

Переговоры Тегерана с Вашингтоном не решат ни одну проблему Ирана, опыт показывает, что вести переговоры с правительством США неразумно, заявил в ходе встречи с представителями сил ВВС и ПВО армии верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.