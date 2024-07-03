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Нефть «набивает» цену на фоне напряженности на Ближнем Востоке и сокращения запасов в США

Нефть «набивает» цену на фоне напряженности на Ближнем Востоке и сокращения запасов в США

Нефть «набивает» цену на фоне напряженности на Ближнем Востоке и сокращения запасов в США Татьяна АрестоваЦены на нефть поднялись 3 июля после сообщений, что запасы топливного сырья в США сократились сильнее, чем прогнозировали эксперты.

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