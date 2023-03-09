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"Я увидел, как прекрасна планета": уникальная биография Юрия Гагарина

"Я увидел, как прекрасна планета": уникальная биография Юрия Гагарина

РИА Новости Сегодня, 9 марта, исполнилось 89 лет со дня рождения Юрия Гагарина. В тот год, когда он родился, молодой летчик Николай Каманин взлетел с дальнего северного аэродрома, чтобы прийти на помощь экспедиции с затонувшего парохода "Челюскин".

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