"Я увидел, как прекрасна планета": уникальная биография Юрия Гагарина

РИА Новости Сегодня, 9 марта, исполнилось 89 лет со дня рождения Юрия Гагарина. В тот год, когда он родился, молодой летчик Николай Каманин взлетел с дальнего северного аэродрома, чтобы прийти на помощь экспедиции с затонувшего парохода "Челюскин".