Когда Благодатный огонь доставят в Воронеж

По прибытии в аэропорт Внуково, Благодатный огонь будет транспортирован на автомобиле в Воронеж. Точное время его прибытия в столицу Черноземья пока неизвестно, однако есть надежда на то, что огонь удастся доставить к Пасхальной вечерне, которая пройдет в 15:00 20 апреля.
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