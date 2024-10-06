Главный враг Мухи-Цокотухи, как было доказано Корнеем Чуковским, был Паук. А каким словом называли паука сибиряки-старожилы? Все ответы на Большой этнографический диктант 2021 ткач мизгирь так и называли «паук» барон На территории России встречаются около 2300 видов пауков.