Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий Шаронов
    поздравляю. успехов тебе в спорте и дальнейшей работе.Евгения Медведева...
  • Зоя Иманбаева
    обменять на сидящего в тюрьме США БУТАХэмилтон об арест...
  • Сергей Роднов
    Правильно будет воспитывать молодых спортсменов не стремится в Думу , а то некоторые сидят с сонными глазами в Думе д...Тарасова об избра...

Деандре Эйтон: «Готов вернуться к работе с моими братьями»

Деандре Эйтон: «Готов вернуться к работе с моими братьями»

Центровой Деандре Эйтон прокомментировал продление контракта с «Финиксом» в твиттере. «Финикс! В этом месте я вырос, здесь меня выбрали на драфте, здесь появился на свет мой сын.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх