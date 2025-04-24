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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Руд Гуллит: «Милан» должен решить, кем он хочет быть, а затем взять тренера и игроков для воплощения идеи. Сейчас футболисты не принимают реальность»

«Милан» занимает девятое место в Серии А, набрав 51 очко за 33 тура. «Я был на матче с «Дженоа» (0:0), и это было ужасно.

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