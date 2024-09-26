10 октября в Берлине соберутся Байден, Шольц, Макрон и Стармер – будут думать, что делать с Украиной Немецкий Spiegel сообщает: в Германии на начало октября готовят встречу Байдена, Шольца, Макрона и Стармера, чтобы совместно обсудить поддержку Украины.
10 октября в Берлине соберутся Байден, Шольц, Макрон и Стармер – будут думать, что делать с Украиной
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ГМ
Геннадий Малахов
В пьесе "Игрок' куча шулеров облапошили опытного игрока в карты. Создав вокруг него психологический шум и суету. Такая ситуация сейчас затеяна вокруг Украины! Дай Бог, нашему Президенту твердости в намерениях довести СВО до поставленных целей!!!
Ответить
21 час.
Евгений МакЛауд
Как то собрались мы вместе, пан аптекарь, пан профессор, пан золотарь, две курвы и я...(с) Я. Гашек.)))
Ответить
19 час.
Andrey S
Что-то видется мне дедушка Бидон в образе Медведева со словами гейропцам:"Денег нет, но вы держитесь..."
Ответить
15 час.
Свежие комментарии