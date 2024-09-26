10 октября в Берлине соберутся Байден, Шольц, Макрон и Стармер – будут думать, что делать с Украиной

ГМ Геннадий Малахов В пьесе "Игрок' куча шулеров облапошили опытного игрока в карты. Создав вокруг него психологический шум и суету. Такая ситуация сейчас затеяна вокруг Украины! Дай Бог, нашему Президенту твердости в намерениях довести СВО до поставленных целей!!!

Евгений МакЛауд Как то собрались мы вместе, пан аптекарь, пан профессор, пан золотарь, две курвы и я...(с) Я. Гашек.)))