Политика как он...
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Политика как она есть

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10 октября в Берлине соберутся Байден, Шольц, Макрон и Стармер – будут думать, что делать с Украиной

10 октября в Берлине соберутся Байден, Шольц, Макрон и Стармер – будут думать, что делать с Украиной

10 октября в Берлине соберутся Байден, Шольц, Макрон и Стармер – будут думать, что делать с Украиной Немецкий Spiegel сообщает: в Германии на начало октября готовят встречу Байдена, Шольца, Макрона и Стармера, чтобы совместно обсудить поддержку Украины.

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Комментарии
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ГМ
Геннадий Малахов
В пьесе &quot;Игрок&#39; куча шулеров облапошили опытного игрока в карты. Создав вокруг него психологический шум и суету. Такая ситуация сейчас затеяна вокруг Украины! Дай Бог, нашему Президенту твердости в намерениях довести СВО до поставленных целей!!!
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