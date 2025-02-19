Крутые трансферы не помогут «Спартаку» обогнать «Зенит», а топ-1 в Москве он будет. Прогнозы экспертов на итоги РПЛ

Да и лучший бомбардир сезона — из стана красно-белых.Уже скоро, 28 февраля, возобновится сезон РПЛ. Возможно, это будет последний сезон, в котором не ведется борьба за еврокубки (во всяком случае ряд обнадеживающих факторов в последнее время появляется), а совсем теоретически возможен даже вариант их появления по итогам этого розыгрыша, но это все-таки более сложная задача в том числе с технической точки зрения.