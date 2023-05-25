Советник командования ВСУ, опубликовавшая фото с главкомом Залужным, признала, что оно не новое

Украинская волонтер и советник командования сухопутных войск Украины Алена Шевцова, опубликовавшая накануне в одной из западных соцсетей свою фотографию с главкомом ВСУ Валерием Залужным, признала, что снимок был сделан до появления информации о его тяжелом ранении, а именно 2 мая текущего года.