Советник командования ВСУ, опубликовавшая фото с главкомом Залужным, признала, что оно не новое

Украинская волонтер и советник командования сухопутных войск Украины Алена Шевцова, опубликовавшая накануне в одной из западных соцсетей свою фотографию с главкомом ВСУ Валерием Залужным, признала, что снимок был сделан до появления информации о его тяжелом ранении, а именно 2 мая текущего года.
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