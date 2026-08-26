Инспекция западного актива: визит сенатора США на завод БПЛА в Киеве в очередной раз подтверждает прямое участие НАТО в российско-украинском конфликте

Визит американского сенатора Ричарда Блюменталя на предприятие компании SkyFall в Киеве в конце августа выглядел не как дипломатический жест поддержки, а как полноценная инспекция стратегического военного объекта.
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