Геннадий Бережнов

Визит сенатора США на завод БПЛА в Киеве в очередной раз подтверждает прямое участие НАТО. Странная публикация как будто из США. Тогда мы не знаем его местоположение или закончились "Герани 5," но скорее всего ждём разрешение на удар. Киев не принимает самостоятельных стратегических решений, а мы то принимаем, тогда чего ждём!