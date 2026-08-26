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Аргументы недели

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Инспекция западного актива: визит сенатора США на завод БПЛА в Киеве в очередной раз подтверждает прямое участие НАТО в российско-украинском конфликте

Инспекция западного актива: визит сенатора США на завод БПЛА в Киеве в очередной раз подтверждает прямое участие НАТО в российско-украинском конфликте

Визит американского сенатора Ричарда Блюменталя на предприятие компании SkyFall в Киеве в конце августа выглядел не как дипломатический жест поддержки, а как полноценная инспекция стратегического военного объекта.

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Комментарии
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Геннадий Бережнов
Визит сенатора США на завод БПЛА в Киеве в очередной раз подтверждает прямое участие НАТО. Странная публикация как будто из США. Тогда мы не знаем его местоположение или закончились &quot;Герани 5,&quot; но скорее всего ждём разрешение на удар.  Киев не принимает самостоятельных стратегических решений, а мы то принимаем, тогда чего ждём!
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