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Газета «Культура»

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В Театре Олега Табакова представят новую постановку пьесы «Звездный час по местному времени»

В Театре Олега Табакова представят новую постановку пьесы «Звездный час по местному времени»

Премьера новой версии спектакля «Звездный час по местному времени» по пьесе Георгия Николаева состоится 28 августа на Исторической сцене Театра Олега Табакова.

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