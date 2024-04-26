В Курской области прошла тренировка сотрудников МЧС России

<p style="text-align:justify"><strong>На территории Аварийно-спасательной службы Курской области прошла масштабная тренировка сотрудников МЧС России, УМВД, управления по делам ГО и ЧС, а также спасательных служб торговли и питания области и города.
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