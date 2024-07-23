Клиринговым банком по юаню на Мосбирже стал АйСиБиСи Банк

Новым клиринговым банком для расчетов в юанях на Мосбирже стал АйСиБиСи Банк. Он пришел на смену «Бэнк оф Чайна», ранее прекратившему операции с российскими банками, попавшими в американский SDN-лист, сообщает «Коммерсант».
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