Клиринговым банком по юаню на Мосбирже стал АйСиБиСи Банк

Новым клиринговым банком для расчетов в юанях на Мосбирже стал АйСиБиСи Банк. Он пришел на смену «Бэнк оф Чайна», ранее прекратившему операции с российскими банками, попавшими в американский SDN-лист, сообщает «Коммерсант».