ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань Операторы FPV-дронов Южной группировки войск уничтожили миномет и пулеметную ячейку ВСУ, из которых украинские националисты били по войскам ВС РФ в окрестностях населенного пункта Николаевка.
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