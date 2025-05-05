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Операторы FPV-дронов уничтожили миномет и пулемет ВСУ у Николаевки

Операторы FPV-дронов уничтожили миномет и пулемет ВСУ у Николаевки

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань Операторы FPV-дронов Южной группировки войск уничтожили миномет и пулеметную ячейку ВСУ, из которых украинские националисты били по войскам ВС РФ в окрестностях населенного пункта Николаевка.

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