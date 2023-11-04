Пластик идёт в дело, а не загрязняет планету. Завидная красота для участка

Любой человек, который увидит этот декор на участке, ни за что не догадается, что в основе — пакет с мусором! Соберите любой пластик (мягкий, твёрдый), любого размера и формы, сложите его в пакет и сделайте завидную красоту для декора участка.
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