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Аргументы недели

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США нарастили объёмы закупки российских удобрений

США нарастили объёмы закупки российских удобрений

США масштабно закупают российские удобрения, которые из-за санкций не покупает Европейский союз, благодаря чему сельское хозяйство США продолжает выигрывать конкуренцию с ЕС.

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