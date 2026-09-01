США нарастили объёмы закупки российских удобрений

США масштабно закупают российские удобрения, которые из-за санкций не покупает Европейский союз, благодаря чему сельское хозяйство США продолжает выигрывать конкуренцию с ЕС.
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