«Роскошные каникулы»: читатели Daily Mail раскритиковали жену Зеленского за посещение ВЭФ в Давосе

Жена украинского президента Елена Зеленская посетила Всемирный экономический форум (ВЭФ) в Давосе. Однако читатели британской газеты Daily Mail раскритиковали жену главы Украины, посчитав, что ее поездка туда ударит по карманам жителей Европы.
Жена украинского президента Елена Зеленская посетила Всемирный экономический форум (ВЭФ) в Давосе. Однако читатели британской газеты Daily Mail раскритиковали жену главы Украины, посчитав, что ее поездка туда ударит по карманам жителей Европы.
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