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Регион 29

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Жительница Северодвинска потеряла 57 тысяч рублей при покупке техники «со скидкой»

Жительница Северодвинска потеряла 57 тысяч рублей при покупке техники «со скидкой»

Жительница Северодвинска потеряла около 57 тысяч рублей, пытаясь купить бытовую технику со скидкой через интернет.

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