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  • Владимир Алтайцев
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  • Александр Сысоев
    Он вообще представление не имеет ни о молотке, ни о гвозде. Он привык лупить только по стопке купюр.Заммэра Новосибир...

Андрей Травников вручил участникам специальной военной операции удостоверения «Ветеран боевых действий»

Андрей Травников вручил участникам специальной военной операции удостоверения «Ветеран боевых действий»

Встреча губернатора Новосибирской области Андрея Травникова с участниками СВО состоялась в стенах новосибирского филиала государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества».

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