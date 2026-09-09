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Самой пожилой жительнице Москвы исполнилось 108 лет

Самой пожилой жительнице Москвы исполнилось 108 лет

Самой старой москвичке — 108 лет. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу городского департамента труда и социальной защиты населения.

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