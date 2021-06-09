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Сожительство vs Гражданский брак

Сожительство vs Гражданский брак

80% браков заключается по залету, 5% - "потому что хочу белое платье и торжество", 15% - потому что так положено, из них дай Бог 5% потому что действительно хотят провести остаток своих дней, неся гордое название жены/мужа именно этого человека.

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Элина Морозова
Да кто же такую дуру замуж возьмет? Из таких ушлые похотливые дядьки и делают проституток и шлюх..
Денис Л
Брак это и есть бытовая проституция. А тут где ты шлюх выкопала непонятно.
Элина Морозова
Бытовая проституция- это сожительство.
Денис Л
С чего взяла.
Элина Морозова
Это очевидная реальность.
Денис Л
Если ты жила с братом, тогда кто ты? )))
Элина Морозова
??? С каким братом? Те, кто живет с кровными родственниками, не важно какого пола, являются членами одной семьи по кровному признаку.
Денис Л
Неважно, главное живут вместе.
Элина Морозова
Это самое важное. Проживание с посторонним чужим мужиком- это позорище и падение.
Денис Л
Объясни мне чё такое проституция? Если трахаться с братом, это кто?
Элина Морозова
Читай выше.
Денис Л
Не угадала.
Элина Морозова
Тогда объясни
Денис Л
Читай выше.
Элина Морозова
Не угадал.
Денис Л
Да, твою логику трудно угадать.)))
Элина Морозова
Логику угадывать не надо, если знаешь ее законы.
Денис Л
Твои законы вроде знаю, но так и не понял.))) Приведи мне простой пример логики?
Элина Морозова
Какие мои законы? У меня их нет. Мне достаточно общих законов логики. Предпочитаю науку отсебятине...
Денис Л
Ещё раз спрошу, приведи простой пример логики? Теоретически или конкретный случай.
Элина Морозова
Денис! Да сколько же можно? Я тебе уже раз пять приводила подробные примеры. Уже словами Задорнова о приметах: Если ты вечером не вынесешь мусор, то ночью он будет вонять. А если лично ТЫ не воспользуешься контрацептивами, то могут быть и дети. И это единственно логично.
Nataly
специально для Дениса нашла это автор Стегний Павел***Первые инцестуальные контакты между братьями и сестрами могут появиться в период т.н. фаллической фазе психосексуального развития (по З.Фройду), т.е. в 3-6 лет, когда все детки изучают свое тело, рассматривают и трогают половые органы. Прежде всего свои. Но при удобном случае многие дети не прочь тоже самое сделать и с чужими половыми органами. Совместное проживание братьев и сестер может создать благоприятные обстоятельства для удовлетворения детского исследовательского интереса такого рода. И родителям на этом этапе особо беспокоиться не стоит. Не очень хорошо, конечно, но и не особо страшно. Все-таки, где-то и как-то их дети рассмотрят и потрогают свои и чужие гениталии. Может такое произойдет и между братиками и сестричками. Но не стоит забывать, что простое любопытство к вопросам пола. Ситуация существенно меняется тогда, когда хотя бы у одного ребенка пробуждается либидо и появляется подлинно сексуальный интерес. А происходит это на генитальной фазе психосексуального развития, начало которой зависит от сексуальной конституции ребенка. Генитальная фаза совпадает с т.н. пубертатным периодом, который обычно начинается в 12 лет. С этого момента подростки могут испытывать более или менее приятные ощущения при действиях, которые приводят к контактам с эрогенными зонами. В том числе и с генитальными. А такие контакты могут происходить непроизвольно при активных контактных играх, например, при борьбе, толканиях и т.п. Такой опыт может быть вполне безобидным и никак не развиваться дальше. Особенно, если второй ребенок еще не вступил в генитальную фазу развития и не испытывает удовольствия от сексуальных действий старшего братика или сестрички. Но родителям стоит проявить побольше внимания к ситуациям, которые так или иначе могут способствовать "углублению" контактов. Например, не укладывать детей спать в одной постели. Не оставлять детей надолго одних без присмотра. В том числе не поручать присмотр за младшим ребенком более старшему. Особенно брату за сестричкой. Очень хорошей профилактикой является сексуальное просвещение, в процессе которого нужно сделать акцент на том, что романтические чувства и секс между близкими родственниками, в том числе и между братьями и сестрами, запрещены в человеческом обществе. При этом родителям крайне важно самим не драматизировать ситуацию и "не искать кошку в чёрной комнате". Скорее всего, все ещё максимально безобидно. Самая лучшая позиция - быть начеку и мягко разруливать ситуации, в которых могут присутствовать любовно-чувственные элементы. При этом, конечно, нужно учитывать, что есть факторы, которые усугубляют и усложняют ситуацию. Во-первых, нужно быть особенно внимательными, если либидо синхронно пробуждается у обоих детей. Еще один фактор риска - наличие у хотя бы одного из детей сильной сексуальной конституции. В такой ситуации нужно быть особенно бдительными, чтобы изначально вполне безобидные действия по получению телесного удовольствия не стали постепенно развиваться и заходить все дальше и дальше. Правда, при отсутствии должного внимания со стороны родителей и других взрослых, которые несут ответственность за детей и подростков, дело вряд ли "зайдет" так далеко, что подопечные начнут заниматься "полноценный" сексом. Как у мальчиков, так и у девочек, чаще всего, всё ограничивается совместной и (или) взаимной мастурбацией. И все.Если родители натолкнулись на такое, меры принимать нужно, но только не карательные. Не нужно ответственность старших целиком и полностью перекладывать на младших. При общении с младшими на тему братско-сестринского инцеста нужно делать акцент на том, что такие отношения не только категорически запрещены, но навредят им в будущем.
Элина Морозова
Наташ! Ты адресуй это Денису. Ему наверное это будет занимательней, чем мне)))))
Денис Л
В статье сказано что брак это холодный расчет, и я раньше это говорил, если он браковаться не хочет, то она уходит от него, слепому становится понятно что не любила его изначально. Логично или нет? Вне брака дети растут с мамой и папой, супруги ведут совместное хозяйство и планируют совместное будущее. Но где логика что она проститутка?
Элина Морозова
Холодный расчет - это сожительство вне брака. Мало того это блуд, распутство, позор и издевательство над детьми. Стыдобище. На Руси сожительствующих женщин держали за б-дей. А сожительствующих бобылей презирали.
Nataly
фиг ему.... пусть сам в интернете роется и ищет так волнующие его темки кто как срёт и кто кого иппёт в какой позеон же у нас спец по унитазным темам любит Денис в дерьме копаться)))))
Денис Л
Обалдеть, откуда такая логика? ))) . Вот послушай-ка Элинка, в интернете ты торчишь То вторая половинка, получает с маслом шиш Если без гандона трахать, то подцепит он трипак Станет жизнь его не сахар, вот вся логика и мрак Ну а далее по списку, как по логике идёт, Пнёшь изменщика по яйцам, приложи любезно лёд. Майю тут спроси совета, навещай его в больничке Ничего дороже нету чем спасти его яички Если грызла ты морковку и сломала ты зубок То не будет же «логично» у тебя болеть лобок? Логика такая штука, как нам Винни-Пух сказал — «Бабам не понять науку, логики как как кот насрал» Я ведь внятно излагаюсь, и подробно, согласись? Матом даже не ругаюсь, с речью вроде зае@ись. Логику я обожаю, и особенно твою Для тебя стихи рожаю, жирный лайк тебе дарю. Так что глазками не хлопай, лучше логику включай Может повернуться жопой, твой любимый невзначай Тут всё просто и логично, и как об асфальт два пальца, Быть невеждой неприлично, берегите мужа яйца. Все мы трахаться желаем, но стесняемся сказать Вот поэтому Элина, надо логику нам знать
Nataly
Чем так опасен так называемый «гражданский брак» для женщин? Если оставить в стороне имущественные вопросы и порядок наследования в случае внезапной смерти, то может показаться, что ничем. Казалось бы, живи и радуйся. Но все не так просто. Дело в том, что женщины забывают об одной весьма важной составляющей, которая есть в таких отношениях. Это то, кто и за кем будет ухаживать, идти на уступки, кто в большей степени будет готов к компромиссам. Раньше эта роль традиционно отводилась мужчине. Пока секс до брака, блуд и сожительство вне супружеских уз осуждались, мужчине приходилось немало потрудиться, чтобы заполучить женщину. Так называемый конфетно-букетный период, когда мужчина старается показать себя во всей красе, был не только данью традициям. Это был способ доказать, что ты хочешь быть именно с этой женщиной. Своеобразная подстройка под даму сердца ради ее согласия. Сегодня конфетно-букетный период сведен к минимуму. Секс вполне может случиться в первый же день знакомства, а жить вместе пара начинает иногда через месяц после первого свидания. Выгодно ли это мужчинам? Безусловно. Вместо долгих месяцев ухаживания сегодня достаточно лишь пары знаков внимания. Выгодно ли это женщинам? Не просто не выгодно, а убийственно для них. Когда мужчина получает все, что только можно, вне брака, куда ему еще стремиться, зачем ухаживать? В лучшем случае, если мужчина женщине безразличен, речь идет о партнерах, которые действуют равных. А вот если женщина влюблена, и замуж хочет, а мужчина уже все получил, то речь пойдет совсем о другом. Теперь ухаживать будет уже женщина. Это она будет доказывать, что готова быть хорошей женой. Это она будет искать компромисс и идти на уступки. Конфетно-букетный период теперь будет не у нее, а у мужчины, за которым она «ухаживает». Он-то уже получил все, что можно, а она нет. Таким образом, девушка, живущая в гражданском браке, сводит на нет свое природное женское преимущество. И становится служанкой «гражданского» супруга, стараясь как можно сильнее выслужиться, чтобы пойти «на повышение». А оно нам надо?
Элина Морозова
Сожительство- это откровенный грабеж и эксплуатация женщины.
Nataly
Женщинам почему-то кажется, что, если назвать сожительство браком, оно браком и станет. Но с какой стати? Есть три основных этапа отношений: вы встречаетесь, вы сожительствуете, вы женаты. Если назвать сожительство браком, оно им не станет. Ты думаешь, что нет никакой разницы, штамп — это просто условность, а главное — совместное проживание, общий быт, ну и чувства, само собой? Поздравляем, ты попалась. Как только он приносит к тебе в дом свой чемодан, зубную щетку и коллекцию фанатских шарфов, ты его на себе женишь. Мысленно. А он на тебе не женится, нет. Он как раз сожительсвует. Большинству женщин все еще важно иметь статус замужней дамы, мужчина же не испытывает никакого беспокойства, оставаясь холостяком. Исключая один-единственный случай: мужчина остро переживает отсутствие штампа в паспорте, если действительно влюблен. Это просто собственнический инстинкт: пока мы носили шкуры и жили крохотными общинами, у женщины не было особого выбора. Сейчас она вольна уйти в любой момент, уютной пещерой ее не удержишь. А вот штамп — ну, это, как минимум, показатель того, что женщина занята, смекаешь? Если мужчина влюблен всерьез — он делает предложение. Если нет — нет. Давай подумаем, что «гражданский брак» дает мужчине? По сути — все преимущества брака и ни одной проблемы, связанной с официальной регистрацией. Если ты рассчитываешь быть с ним до конца дней своих, ты, естественно, чувствуешь себя женой и готова выполнять все то, что считаешь супружескими обязанностями. Очень хорошо выполнять, на 10 баллов. Ну потому, что он все еще на тебе не женат, а ты ведь этого хочешь. И вот тут мы возвращаемся к патриархальному укладу: ходишь в школу, ходишь, а потом — бац! — вторая смена. Ты красавица, ты хозяюшка, ты его личный психолог, ты прекрасная любовница и так далее, и так далее. А он тебе даже не муж и не собирается им быть. А зачем? Ему прекрасно живется, а если надоест — он в любой момент может уйти и при этом ничего не будет тебе должен. Раздел имущества? Забудь. Прекрасно, конечно, если вы живете на твоей территории. А если на его?
Nataly
Статистика — безжалостная штука: согласно исследованию Аннели Руфус, опубликованному британской газетой The Daily Telegraph пары, в которых один из супругов ранее находился в гражданском браке с кем-либо еще, примерно в два раза чаще разводятся, чем те пары, участники которых до брака ни с кем не сожительствовали. Почему? Потому, что расстаться с сожителем очень просто, это можно сделать мгновенно, хотя бы потому что не нужно судиться и оформлять какие-то бумаги. Но дело в том, что таким образом обесценивается и брак: ты уже делила с мужчиной сковородки и котиков, ты уже выбрасывала его вещи, случайно найденные через год после разрыва, - и ничего, выжила. Можно и повторить. Кто папа? Я — папа? Впервые слышу! Ты — слабое звено, и об этом нужно помнить всегда. Потому что ты — женщина, а значит, можешь забеременеть. Да, ты сама будешь принимать решение — рожать ребенка или нет, но, если ты решишь его оставить, все связанные с этим трудности ты тоже будешь преодолевать сама. Важно понимать, что сегодняшние прекрасные отношения не гарантируют счастливого будущего. Твой милый завтра соберет чемодан и растворится в тумане — и ты ничего не сможешь с этим сделать. Учитывая, что даже законные мужья и отцы успешно избегают уплаты алиментов, можно представить, что ты получишь от сожителя в том случае, если ему не нужен ребенок. Ноль без палочки, да. И это после того, как ты потратишь массу сил и времени, доказывая, что именно он — отец твоего ребенка. Важно также понимать, что детей он от тебя не хочет в принципе, даже если утверждает обратное. Потому что он не маленький мальчик, который понятия не имеет, как устроен мир вообще и как работает система в России. Мир устроен просто: беременность и роды — это огромный риск. Детская и материнская смертность — это не ноль в статистике, увы. И если твой партнер на тебе не женат, он не несет никакой ответственности ни за тебя, ни за ребенка. Более того, даже если он хочет ее нести - ему не позволят, а если что-то случится — ему даже не сразу сообщат. Да, это дурацкая система, но она такова. Внимание, вопрос: он не знает, что всего лишь один штамп разрешит ему нести ответственность и за твою жизнь, и за жизнь ваших детей? Знает. Печальная правда в том, что он просто не хочет за вас отвечать. Но, предположим, тебя это все не волнует просто потому, что ты вообще не собираешься за него замуж. Тебя все устраивает: тебе не нужен штамп, ты не планируешь иметь детей или пока не думаешь об этом, а может, вообще считаешь институт брака атавизмом. В общем, тебе совершенно комфортно сожительствовать с этим мужчиной здесь и сейчас, а дальше ты разберешься. Это прекрасно. Потому что штамп в паспорте налагает обязательства и на тебя: у тебя тоже есть имущество, которое в случае развода придется делить, тебе тоже, возможно, не хочется нести за кого-то ответственность. И сожительство — прекрасный способ избежать всех проблем, сопутствующих браку. Но есть одно но: не надо называть сожительство браком. Это не брак. И если ты готова в этом признаться — все отлично. А если ты продолжаешь называть себя женой, а его — мужем, стоит задуматься, не занимаешься ли ты самообманом.
Nataly
все почему то перестали мыслить категориями род, племя, клан , диаспора, а мыслят только категорией "ты да я да мы с тобой"....ну-ну , флаг вам в руки Ивашки родства не помнящие.... сожрут нас всех скопом русских в самой же России другие народы , которые живут диаспорами и кланами, те же таджики узбеки армяне и пр.пр. ну не было у вас ЗАГСа свадьбы и как вы в гости к той же тётке двоюродной приедете? типа зравствуй родня, а вот и я со своим хахалем нарисовалась, а это наши с ним спиногрызы высерки))))
Е Ва
посыл изначально неверен... гражданский брак - это и есть сожительство, никто ни за что не отвечает, ну можно по суду установить отцовство, алименты копеечные, потому что если изначально против штампа, то и ребенок обойдется((

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