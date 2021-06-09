Сожительство vs Гражданский брак

80% браков заключается по залету, 5% - "потому что хочу белое платье и торжество", 15% - потому что так положено, из них дай Бог 5% потому что действительно хотят провести остаток своих дней, неся гордое название жены/мужа именно этого человека.
80% браков заключается по залету, 5% - "потому что хочу белое платье и торжество", 15% - потому что так положено, из них дай Бог 5% потому что действительно хотят провести остаток своих дней, неся гордое название жены/мужа именно этого человека.
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