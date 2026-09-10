МФК «Тюмень» проиграл четыре матча подряд в Суперлиге футзала

МФК «Тюмень» начал сезон Суперлиги с четырёх подряд поражений. Команда уступила Норильску и нижегородскому «Торпедо».
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