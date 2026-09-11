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Аргументы и Факты

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Лидера партии «Национальное объединение» закидали чесноком во Франции

Лидера партии «Национальное объединение» закидали чесноком во Франции

Во Франции лидера правой партии «Национальное объединение» Жордана Барделлу забросали чесноком во время встречи с гражданами на ярмарке в восточной части страны.

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