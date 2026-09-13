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Царьград

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Рыжий: выборы в Госдуму проходят без скандалов и уличных баталий

Рыжий: выборы в Госдуму проходят без скандалов и уличных баталий

До старта голосования осталась ровно неделя, избирательная кампания выходит на финишную прямую. Главный врач детской поликлиники № 8 Антон Рыжий, представляющий «Экспертный клуб Челябинской области», выделил определяющую черту нынешнего политического цикла — отсутствие публичной остроты.

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