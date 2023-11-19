Россия демонстрирует свою разрушительную ракету-метеорит, вселяющую в Запад ужас

Россия разработала новую гиперзвуковую ракету "Авангард", пишет Daily Express. Она может быть запущена из-за пределов земной атмосферы и способна наносить удары сразу по нескольким целям в любой точке земного шара менее чем через 30 минут после пуска.
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