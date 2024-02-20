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Замгубернатора ЯНАО Подорога: к 2042 году ожидается полное исчезновение мерзлоты

Замгубернатора ЯНАО Подорога: к 2042 году ожидается полное исчезновение мерзлоты

На Ямале к 2042 году может полностью исчезнуть вечная мерзлота, если климат останется прежним. Об этом заявил заместитель губернатора округа Александр Подорога на заседании комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера.

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