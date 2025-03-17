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Тест PRIMPRESS: отличите реальные факты про Приморье от вымышленных

Тест PRIMPRESS: отличите реальные факты про Приморье от вымышленных

История Приморского края полна интересных деталей и историй. Но что если перемешать реальные факты с выдуманными? Пройдите тест от PRIMPRESS и проверьте, сможете ли вы угадать, где правда, а где ложь про Приморье.

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