Тест PRIMPRESS: отличите реальные факты про Приморье от вымышленных

История Приморского края полна интересных деталей и историй. Но что если перемешать реальные факты с выдуманными? Пройдите тест от PRIMPRESS и проверьте, сможете ли вы угадать, где правда, а где ложь про Приморье.
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