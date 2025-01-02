Не стало известного американского актера

Американский актер Джон Каподис умер в возрасте 83 лет. Об этом сообщает The Hollywood Reporter. Каподис служил в армии США в Корее с 1964 по 1966 год, прежде чем начать свою актерскую карьеру в конце 1970-х годов.
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